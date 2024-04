Booba et Kaaris se traitent de menteurs à propos d'"Or Noir"

La polémique continue.

Si Booba n'a jamais vraiment lâché Kaaris, le rappeur de Sevran avait refusé de répondre depuis plusieurs mois. Pourtant, c'est bien lui qui a remis de l'huile sur le feu en expliquant que le Duc n'avait eu aucune influence sur la création et le succès de l'album "Or Noir", rappelant que tous les honneurs étaient à mettre à son crédit et à celui de Therapy. B2O ne l'a pas entendu de cette oreille, évidemment, et a traité Kaaris de menteur tout en restant assez soft dans sa réponse, lui qu'on a connu beaucoup plus agressif. On aurait pu en rester là mais sur X (anciennement Twitter), K double A a lâché une phrase lourde de sens qui, si elle ne s'adresse pas directement à Booba, est quand même bien compréhensible par tous.

"Vous pouvez mentir 1 milliards de fois ! Ca ne deviendra jamais une vérité !"

Vous pouvez mentir 1 milliards de fois ! Ca ne deviendra jamais une vérité ! — KAARIS (@KaarisOfficiel1) April 28, 2024

De son côté, Booba avait été assez cool finalement dans sa manière de répondre.

🗣️ Booba a répondu à Kaaris après que ce dernier ait déclaré que seul Therapy avait travaillé sur “OR NOIR” !



« L’important c’est le résultat et OR NOIR est une réussite, juste mens doucement 🙌🏽 » pic.twitter.com/hwuS5yWdmY — Kultur (@Kulturlesite_) April 28, 2024

Mais il est certain que si Kaaris continue dans cette voie, le Duc risque de perdre son calme et que le clash entre les deux ex-amis pourrait redevenir bouillant, B2O n'étant pas du genre à tendre l'autre joue...