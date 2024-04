Booba remet Kaaris à sa place à propos d'"Or Noir"

De façon assez soft pour une fois...

Nouvelle polémique entre Kaaris et Booba et ça faisait un bal. Depuis longtemps, le rappeur de Sevran ne répond plus aux provocations de celui de Boulogne. Mais, cette fois, le désaccord concerne "Or Noir", le premier album de K2A et désormais un classique du rap français dont il a fêté les dix ans sur scène il y a quelques semaines. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le Sevranais minimise le rôle du Duc dans le succès de cet album mythique.

"On va faire un test, vous savez que tous les albums ont des crédits. Tout est marqué sous un album. On va regarder qui est le réalisateur d'"Or Noir". Therapy. Oh, il n'y a pas d'autres noms ! J'ai écrit tout l'album et Therapy a réalisé tout l'album. Il n'y a pas d'autres noms, c'est le lalalala".

On a tous compris le sous-entendu, malgré ce qui a souvent été dit, Booba n'est pas dans les crédits ce cet exceptionnel projet.

KAARIS s'exprime au sujet de son album classique OR NOIR



🗣️J'ai écrit tout l'album et Thérapy a réalisé tout l'album… y'a pas d'autres noms



🗣️Et y'a jamais eu personne d'autres au Studio

Evidemment, ce n'est pas ce qui a été dit à l'époque. Plusieurs déclarations retrouvées par les internautes - Internet n'oublie rien, sachez-le - semblent prouver le contraire.

Evidemment, Booba ne pouvait pas rester sans rien dire mais il a été assez soft compte tenu de ses critères de clash, parfois plutôt violents et agressifs.

"L’important c’est le résultat et OR NOIR est une réussite, juste mens doucement"