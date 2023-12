Booba se moque des chiffres de l'album de Kaaris

Il ne le laissera jamais tranquille.

"Les jours passent comme les voitures" disaient les Neg'Marrons à l'ancienne dans "Le Bilan", et on ne peut pas leur donner tord. On a l'impression qu'on était encore hier quand "Or Noir" de Kaaris révolutionnait le rap français, mais l'album a déjà dix ans. Le clash entre Booba et Kaaris dure donc depuis presque dix ans lui aussi, avec en point d'orgue la fameuse bagarre à Orly. On croyait que les choses allaient un peu se calmer avec le temps, mais il n'en est rien : Booba est toujours aussi énervé contre son ex-protégé.

C'est encore lui qu vient de relancer les hostilités alors que Kaaris vient justement de sortir un nouvel album, "Day One", le 15 décembre. Un projet qui pourrait être un des derniers de sa carrière si on en croit une récente interview. Mais ça n'est pas une raison pour le laisser partir tranquillement et Booba a la ferme intention de continuer à le troller sur ses chiffres de ventes. Sur son compte Twitter, il a dévoilé une conversation Messenger avec un de ses "guetteurs", qui surveillent les faits et gestes de la concurrence pour les lui rapporter.

.@KaarisOfficiel1 le coulage le coulage le coulage le coulage... pic.twitter.com/mSRcBAqm8E — Booba (@booba) December 18, 2023

Sur les screens on peut voir les chiffres effectués par le single "Automatic", en feat avec SCH, qui a fait une entrée timide dans le top 100 des singles des plateformes de streaming. Pas un énorme carton donc, et Booba a tenu à le souligner, en écrivant dans la légende : "le coulage le coulage le coulage", en référence à sa parodie du son "Le goulag" de Kaaris. Une attaque à laquelle Kaaris ne pourra pas répliquer, puisque son dernier album est sorti il y a deux ans.