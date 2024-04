Booba : Maes attend le disque d’or de “Ad Vitam Aeternam” et parle d’échec

Après un temps calme et alors que les rappeurs américains sont clairement en feu en ce moment, Maes et Booba ont décidé de remettre le couvert et de réchauffer leur clash. Dans un premier temps, le rappeur de Sevran s'en est pris à PLK. Puis le Duc a répondu à ce même PLK taclant au passage son ex-camarade et enfin, le Sevranais vient de réattaquer frontalement B2O sur ce qui fait mal : les chiffres. L'interprète de "Blanche" a en effet constaté que le dernier album de Booba "Ad Vitam Aeternam" n'était toujours pas disque d'or et n'a pas manqué de le faire savoir. Pour lui pas de doute, c'est un échec retentissant.

Sur Instagram, il écrit ainsi, en rappelant que "Ad Vitam Aeternam" est sorti le 9 février 2024 :

"ça fait plus de trois mois que c'est sorti et c'est toujours pas disque d'or. La théorie de l'échec est mathématiquement vérifiable Elie"

S'il reprend le concept de la théorie de l'échec, c'est que Booba l'a lui-même cité dans le message qu'il a adressé à PLK et dans lequel il tacle Maes.

"@pklpb en vrai, je n'ai rien contre toi, ça m'a juste foutu la haine que tu laisses sortir ce feat avec Maes sachant qu'il insulte SDM, le 92 et LES ENFANTS!!!! C'est une sous-race, c'était sûr qu'il allait t'insulter, t'étais prévenu. Maintenant, t'as fait le nécessaire, laisse-le couler avec sa haine, ses erreurs, sa traitrise, sa lâcheté et sa médiocrité. La théorie de l'échec est une vraie théorie vérifiée mathématiquement. Désolé encore et bonne continuation. Par contre les mamies sur scène, tu refais plus jamais ça !"