Booba adresse un message à PLK dans lequel il détruit Maes

Le Duc n'en veut plus à PLK mais continue de tacler Maes.

Après avoir clashé PLK lorsque celui-ci annoncé avoir un feat avec Maes sur un de ses derniers projets, Booba semble revenu à plus de raison avec le Polak. Même s'il lui reproche d'avoir travaillé avec un artiste qui a insulté SDM, il se montre moins virulent en chargeant le rappeur de Sevran avec qui il est en clash depuis plusieurs années.

Dans un long messsage posté en story sur Instagram, il écrit ainsi :

"@pklpb en vrai, je n'ai rien contre toi, ça m'a juste foutu la haine que tu laisses sortir ce feat avec Maes sachant qu'il insulte SDM, le 92 et LES ENFANTS!!!! C'est une sous-race, c'était sûr qu'il allait t'insulter, t'étais prévenu. Maintenant, t'as fait le nécessaire, laisse-le couler avec sa haine, ses erreurs, sa traitrise, sa lâcheté et sa médiocrité. La théorie de l'échec est une vraie théorie vérifiée mathématiquement. Désolé encore et bonne continuation. Par contre les mamies sur scène, tu refais plus jamais ça !"

Le Duc parle bien sûr du feat "4Motion" entre PLK et Maes qui figure sur l'énorme projet "Chambre 140" du rappeur de Clamart. Or, depuis la parution de ce morceau, les deux artistes n'ont pas été vus ensemble et ont même arrêté de se suivre les réseaux sociaux, preuve que, entre eux, il y a également eu un problème. C'est sans doute de cela que B2O veut parler quand il explique que PLK a "fait le nécessaire" et pourquoi lui-même est revenu à des sentiments plus positifs à l'égard du Polak...