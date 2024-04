Jul remplit le Stade de France et le Vélodrome en moins d'une heure

Il est sur une autre planète, tout simplement.

Ces dernières années, on est un peu dans la course aux records entre les grosses têtes d'affiche du rap français. Des records de ventes, des records de première semaine, des records de nombre de disques d'or,... Mais il y a une chose qui symbolise plus que tout le succès et l'accomplissement dans une carrière : arriver à remplir un Stade. Avec, évidemment, une préférence pour le Stade de France et ses 80 000 places, synonyme de réussite ultime pour un artiste français. Au sujet du Stade de France, d'ailleurs, Jul vient tout simplement de "terminer le jeu".

Le rappeur marseillais avait annoncé qu'il donnerait un concert au Vélodrome et un autre au Stade de France en 2025. Deux événements très attendus, pour lesquels la billetterie ouvrait ce matin, 17 avril. Malheureusement pour les très nombreux fans de Jul, il fallait être très vif si jamais vous vouliez vous procurer une place pour un des deux concert : les billets se sont tous écoulés en moins d'une heure. Au total, le J a donc vendu 147 000 places de concert en moins d'une heure.

🚨🚨 JuL VIENT DE SOLD OUT ses dates au STADE DE FRANCE & à l’ORANGE VÉLODROME en moins d’UNE HEURE !!



+ de 150.000 PLACES 🤯 pic.twitter.com/JxWx1SiMki — RAPLUME (@raplume) April 17, 2024

🚨 JUL VIENT DE SOLD-OUT LE 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ET LE 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗩𝗘́𝗟𝗢𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 EN MOINS D’1H !



C’EST QUOI CET OVNI ?? 🛸👽 pic.twitter.com/uTLfOgFfFd — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 17, 2024

Tout simplement du jamais vu dans le rap game, mais une chose qu'on voit aussi très rarement pour les plus grandes stars de la chanson française ou de la musique mondiale Très peu d'artistes ont rempli ces deux stades aussi vite, c'est même probablement une première en France. Jul a créé une telle panique sur le site de réservation de billets que 1 million de personnes ont été enregistrées "en attente" et ont donc dû patienter avant de finalement apprendre que toutes les places étaient déjà vendues.

🏟️ | Près de 800 000 visiteurs sont dans la file d'attente pour espérer acheter une place pour le Stade de France de Jul 🥵 pic.twitter.com/0Qk12NTFZm — Booska-P (@booska_p) April 17, 2024

Devant le succès incroyable des ventes pour les deux concerts, on ne serait pas étonnés de voir rapidement Jul et sa team annoncer de nouvelles dates, à l'image de Ninho récemment qui a dû programmer un deuxième Stade de France pour faire plaisir à tous ses fans qui n'ont pas pu chopper de place pour le premier.