Jul : un city-stade à son effigie inauguré par l’OM

Le rappeur marseillais est véritablement la mascotte de sa ville !

Alors qu'il domine le rap français depuis plusieurs années, Jul est devenu une véritable mascotte pour la France et en particulier pour sa ville : Marseille. Le rappeur est le nouveau visage d'un stade de sa ville, entièrement rénové en hommage à l'interprète de "La bandite". Un honneur pour Jul qui continue de marquer un peu plus les esprits.

Après une petite visite à l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille en mars dernier et une collaboration entre son label et l'OM, Jul continue de faire parler de lui dans le monde du football. Fervent supporter de l'équipe marseillaise, le rappeur a le droit à un nouvel hommage de la part de sa ville. Ce week-end, un stade à l'effigie de Jul a été inauguré aux pieds de Notre-Dame-De-La-Garde. Intitulé Julien Baudon, il tient son nom en hommage également à un fan de l'OM et membre des South Winners. Le 2 février 2013, il est malheureusement décédé. Une très belle façon donc de garder ce supporter dans la mémoire collective.

Ce stade a été rénové grâce au programme caritatif du club "Treizième Homme" et au label de Jul, "D'or et de Platine". Une collaboration qui a pour but de "rassembler les jeunes autour des valeurs solidaires du sport" afin de "créer un espace sportif accessible à tous, pouvant accueillir différentes pratiques, sur lequel les habitants du quartier seront fiers de jouer".