Eminem allume Coi Leray et Benzino dans un diss track

Le Slim Shady est toujours en forme !

On vous avait parlé il y a quelques mois de la sortie imminente du projet "Lyrical Lemonade", l'album-concept crée par Cole Bennett, sur lequel il a invité la plupart des grands noms du rap game US. Un projet qui tardait à arriver, mais depuis ce 26 janvier, ça y est, c'est dehors. Et ça commence déjà à faire du bruit, non pas à cause de la qualité du projet (bien qu'il y ait des titres très lourds), mais pour une toute autre raison : l'album contient un diss track d'Eminem envers Benzino, et sa fille Coi Leray.

En effet, le morceau "Doomsday pt. 2" est un véritable diss track, dans lequel le Slim Shady se déchaîne un peu sur son adversaire de toujours, Benzino, qui l'avait appelé "Le nouveau Vanilla Ice" lors de ses débuts. Les deux hommes ont d'ailleurs déjà sorti plusieurs diss-tracks l'un contre l'autre, mais celui-ci risque de faire du bruit. "Maintenant j'ai une devinette, une seule règle, vous ne devez pas rire : quel est le contraire de Benzino ? Une girafe. 'Choppe le au cou', comment je vais faire ça ? Comment je peux attaquer quelque chose qu'il n'a même pas?".

Ça commence donc à tailler sur le physique de petit gros de Benzino dès le début du morceau, pas très fair play ça Em'. Des vannes sur le train de vie "broke" de Benzino s'enchaînent par la suite, en lui disant qu'il dort dans des motels pas chers, dans un seul lit pour deux hommes. Enfin, Eminem s'attaque à Coi Leray, la fille de Benzino, elle ausis rappeuse : "Bon, j'ai le regret de t'informer, je déteste te gâcher la journée, ça ne m'apporte aucune joie de te dire ça, j'imagine que je jette ce feat avec Coi Leray dans les chiottes ?".

On imagine que Benzino ne va pas du tout apprécier ça... Les prochaines semaines risques d'être intéressantes !