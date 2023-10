Lyrical Lemonade invite Kid Cudi et Lil Durk pour "Guitar In My Room"

L'album arrive bientôt.

Alors que la chaîne Youtube fait un véritable carton, avec pas mois de 21 millions d'abonnés, le média Lyrical Lemonade fondé par Cole Bennett va franchir une étape supplémentaire, puisqu'un album est apparemment en préparation. D'ailleurs, la chaîne vient de dévoiler un nouveau clip d'un featuring qui pourrait bien figurer sur l'album : il s'agit d'un feat entre Lil Durk et Kid Cudi, rien que ça. Le morceau s'appelle "Guitar In My Room", il est plutôt porté sur la mélodie que sur le kickage mais ça rend vraiment bien, avec le clip sur fond jaune. Il s'agit du deuxième extrait du projet à venir, et on attend la suite !