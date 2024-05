Les 6 choses à savoir sur Aya Nakamura 

Est-ce que vous la connaissez vraiment ?

Aya Nakamura est la reine de la musique française, qu'on le veuille ou non, que l'on polémique ou non quant à sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle est l'artiste qui vend le plus à l'étranger, chacun de ses morceaux est un tube en puissance, elle a trusté les récompenses lors de la dernière cérémonie des Flammes etc, etc. Est-ce utile d'en rajouter sur son aura ? Non. Par contre, il y a sans doute des choses sur elle que vous ignorez et Generations est là pour y remédier.

Son pseudo fait référence à un personnage de la série "Heroes"

Aya est aujourd'hui connue de tous sous le pseudonyme Nakamura. Un nom qui n'a rien à voir avec le nom de famille de l'artiste, d'origine malienne, née sous le nom de Coco Danioko. L'inspiration derrière ce nom vient d'un des personnages d'une série télévisée que la chanteuse affectionne particulièrement, "Heroes". Dans ce feuilleton américain, l'interprète de "Plus Jamais" a son personnage coup de coeur : Hiro Nakamura, un superhéros japonais naïf et rêveur, fort de détermination et de valeurs morales. Un nom de scène fort de sens, pour l'artiste française la plus écoutée dans le monde, qui, malgré les critiques quotidiennes incessantes, n'a jamais baissé les bras et est aujourd'hui tout en haut des charts.

Elle voulait travailler dans la mode

Aya ne s'est pas toujours vue dans la musique. Dans une interview accordée datée de 2017, la chanteuse de 28 ans déclarait qu'elle souhaitait être modéliste. Une passion motivée par l'envie de faire des croquis et de créer des vêtements qu'elle a fini par abandonner, pour se lancer dans la musique. Et elle a bien fait.

Elle fait partie d'une famille de griots

Il est vrai qu'Aya a grandi à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Née au Mali d'une mère griotte, l'artiste reste cependant imprégnée de sa culture et de ses sonorités. En Afrique de l'Ouest, le terme "griot" représente ces chanteurs traditionnels, dépositaires de la culture orale. Un élément que l'on retrouve dans les musiques de l'artiste. En 2017, elle rend d'ailleurs hommage en chanson à une célèbre artiste malienne, Oumou Sangaré, dans une chanson éponyme. Celle-ci apparaît même dans le clip.

Elle a été approchée par les équipes de "Secret Story 11" en 2017

Dans une interview accordée à l'OBS, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde a révélé qu'elle avait été approchée par l'équipe de production de "Secret Story" pour participer à l'émission en 2017. Une demande qu'elle n'a eu aucun mal à refuser, souhaitant se concentrer sur la musique.

"J’étais un peu connue sur les réseaux sociaux. On m’a proposé de faire Secret Story, mais j’ai dit non. J’avais envie d’être chanteuse et je ne voulais pas que ça me colle".

Elle a été vendeuse chez C&A

Après des études pour devenir styliste, Aya était vendeuse dans l'enseigne de vêtements C&A. Une expérience dont elle ne garde pas un excellent souvenir.

"J’ai travaillé en intérim en tant que vendeuse à C&A, sur Haussmann. Ça s’est super mal passé. Quand j’arrive, on me dit fais ci fais ça. Ça commence à me soûler. Rester debout toute la journée, à 19 heures, j’avais mal aux pieds. On me dit : ‘À demain, 9 heures’. Je me dis ah ouais, c’est quand même un travail. Je n'y suis pas retournée. Une semaine après, j’enregistrais mon premier titre en studio."

Elle avait un crush sur Leonardo DiCaprio

Aya est un peu comme beaucoup d'entre nous. En 2019, lors d'une interview au Festival de Cannes, elle révélait le nom de son crush, un certain Leonardo DiCaprio, avec lequel elle rêverait de dîner aux chandelles. On la comprend, nous aussi.