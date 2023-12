Coi Leray sensible dans "Wasted"

C'est une production de TaylorHill.

Coi Leray est très émotive dans son nouveau clip "Wasted" co-réalisé avec TaylorHill. Dans ce clip, la rappeuse de 24 ans évoque le sujet de l'amour et surtout de la trahison. Elle explique les sacrifices qu'elle a dues faire pour maintenir la relation qu'elle entretenait avec son amoureux. Sauf que ce dernier, inconscient qu'il est ne le réalise pas et ne voulait fournir aucun effort quand il fallait. Il passait plus de temps avec ses potes qu’avec elle. Selon elle, le gars perdait plus son temps qu’autre chose et ceci la rendait malheureuse. Au fil du temps, le monsieur a réalisé que cette femme est en effet l'amour de sa vie, celle qu'il lui faut. Il l'a certes perdue mais, garde malgré tout espoir de pouvoir la récupérer un jour ou l'autre et ce même s'il faut faire recours à des méthodes fortes.