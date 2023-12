Sadek est en prison à Dubaï !

Son manager a confirmé la rumeur !

Après avoir eu un volume de tweets impressionnants durant une période notamment contre Booba et Ninho, le compte X de Sadek s'est brusquement tu. On se demandait bien pourquoi le rappeur du 9.3. était ainsi passé de tout à rien en un claquement de doigt. Après un passage sur son compte Instagram, on sait maintenant pourquoi : il est sous les barreaux depuis une semaine ! Mais cela ne remet pas en cause la sortie de son projet prévu cette nuit, "Nique le casino 2".

La rumeur courait sur les réseaux depuis un moment, Sadek serait emprisonné. Ce n'est plus une rumeur comme son manager l'a expliqué sur le compte Instagram de Johnny Niuuum : "Quand une rumeur ne meurt pas, ce n'est plus une rumeur"...

Dans une autre story, après un passage d'un sablier avant la révélation, son manager a confirmé la nouvelle : Sadek est bel et bien en prison !

"Effectivement, @sadek93zoo est actuellement en détention à Dubaï depuis maintenant une semaine. Il va bien, merci pour vos messages bienveillants. La sortie de NLC2 est maintenue pour ce soir à minuit mais uniquement en digital, il n'y aura donc malheureusement pas de CD physique. On vous donnera des nouvelles de lui par son Instagram qui est géré par C.M - Le manager".

Pour le moment, on n'en sait donc pas plus. Ni pourquoi Sadek a été incarcéré, ni combien de temps il va rester derrière les barreaux. Mais au moins, cela explique son silence sur X alors qu'on ne l'arrêtait plus. On va donc suivre la suite de cette affaire sur son compte Instagram en espérant un dénouement heureux.