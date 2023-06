Sadek parle de Ninho : "C’est mon frère"

Il est même prêt à se battre pour lui.

Au cours d’une interview avec Mehdi Maïzi, Sadek a parlé sans filtre des rapports qu’il entretient avec Ninho. Dans l’ombre ou dans la lumière, le rappeur a toujours soutenu N.I qu’il considère comme son frère.

Il y a quelques mois de ça, Dek-sa avait averti que 2023 serait son année et qu’il sortirait au moins trois projets. Pour le moment, il tient parole. Après "Changement de propriétaire" sorti au mois de janvier, l’artiste s’apprête à régaler ses fans le vendredi 16 juin, avec un double album nommé "Ouvert tout l’été". S’il dévoilait le premier extrait du projet, "Le Zin", il y a un mois, ou encore le titre "Plug" il y a quelques jours, aujourd’hui Sadek continue de faire la promotion de l’opus à venir.

Invité dans l’émission Le Code de Mehdi Maïzi (à retrouver en intégralité dès aujourd’hui sur Apple Music), Johnny Niuuum n’a pas hésité à parler de ses relations dans le rap game. Dans l’extrait de son interview partagée sur les réseaux, le rappeur est principalement revenu sur celle qu’il entretient avec "l’homme aux certif’", communément appelé Ninho. On retrouvera d'ailleurs ce dernier sur le morceau "TP" présent sur la version Jour de l’album. Une collaboration qui n’est pas la première et qui est loin d’être la dernière. En effet, les deux artistes sont très proches et ce, depuis de nombreuses années. Au cours de l’entretien, Sadek explique les liens forts qui le lient à son ami qui, lui, dévoilera son nouvel album "NI" le 30 juin prochain. Il commence :

"Moi je suis prêt à me battre avec quelqu’un pour Ninho. Parce que c’est mon frère, c’est mon ami, c’est quelqu’un qui m’a aidé énormément dans ma vie, qui m’a apporté et à qui j’espère avoir apporté aussi. Et t’as vu, je ne me suis jamais mis en avant, oui j’ai découvert Ninho, je lui ai donné son premier feat, j’ai participé dans l’ombre à sa signature chez Rec 118. J’ai toujours été bienveillant en interne avec lui, et ça il le sait. Mais je me suis déjà battu pour Ninho […] Première droite et après s’il faut je me fais éclater hein, je ne suis pas le plus grand bagarreur de la Terre, mais Ninho c’est mon frère, personne ne le touche, personne ne parle, que ce soit dans ma cité, que ce soit n’importe où ou quoi".

Juste après et sans surprise, Sadek est ensuite revenu sur la fuite des audios compromettants dans lesquels il aurait insulté Ninho ainsi que Leto. Lui qui avait déjà rétabli la vérité il y a quelque temps, il en dit un peu plus face à Mehdi Maïzi, comme on peut le voir dans l’extrait ci-dessous.