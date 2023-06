Un feat avec Nordo.

Sadek continue de travailler la sortie de son nouvel album, ""Ouvert tout l'été" . Pour cela, il dévoile le lcip de "Plug" avec Nordo, un rappeur tunisien qui est une très grande star dans son pays et dans le monde arabe. Et franchement, la combinaison des deux langues et deux univers, ça fonctionne parfaitement.