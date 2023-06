Rihanna devient la musicienne américaine la plus riche

Devant Beyoncé, Taylor Swift et Madonna.

Aux États-Unis, la fortune personnelle des stars est devenue un sujet incontournable. Certains médias comme Forbes se sont même presque spécialisés dans le domaine, en publiant chaque année des classements des sportifs, ou des artistes les plus riches de l'année par exemple. C'est ainsi qu'on connait les fortunes de 50 Cent, Jay-Z ou encore Kanye West, dont les avoirs sont régulièrement mis à jour par Forbes. Cette fois, le magazine américain s'est lancé dans le classement des "richest self-made women".

A savoir, les femmes autodidactes les plus riches, celles qui sont devenues riches grâce à leurs propres actions et pas grâce à leur patrimoine. Et à ce jeu-là, en 2023, c'est Rihanna qui chope la première place du classement chez les musiciennes. Si elle est 20ème toutes catégories professionnelles confondues, pour ce qui est de la musique, c'est désormais Riri la Queen. Avec sa fortune estimée à 1,4 milliards de dollars elle devance Taylor Swift, à seulement 740 millions, qui arrive deuxième chez les musiciennes (40ème toutes catégories confondues).

On retrouve ensuite Madonna avec 580 millions, puis Beyoncé avec 540. Rihanna confirme donc son excellente année, et ce, sans même sortir de nouvel album. Sa participation au show du Superbowl a dû également faire grimper sa cote en flèche, ainsi que sa ligne de cosmétique. Le fait que l'attention de la presse people du monde entier soit portée sur sa grossesse a sûrement dû jouer un rôle également. En tout cas, félicitations à Rihanna, on peut dire qu'elle est loin l'époque où on la découvrait avec "Pon De Replay". Quel parcours incroyable !