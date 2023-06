Ziak se livre sur son personnage

Ainsi que sur les théories autour de son identité.

En France, ça fait longtemps que les rappeurs masqués ou cagoulés sont à la mode. On pense à Kalash Criminel et Siboy, évidemment, mais aussi à Fuzati et plein d'autres plus anciens. Mais aucun de tous ces artistes n'a eu l'impact qu'a eu Ziak dans le rap game, en seulement quelques mois. Puisqu'entre début et fin 2020, avec "Raspoutine" et "Fixettte", il aura réussis sa conquête de l’hexagone. Une ascension express, mais s'il y a une chose qui n'a pas changé depuis, c'est son anonymat. Personne ne sait vraiment qui se cache derrière le bandana le plus célèbre du pays.

Interviewé cette semaine par Mouloud Achour dans "Clique", le rappeur est revenu sur tout le mystère qui entoure son identité, son passif dans le game : "Moi j’aime ça. Le fait que ça fabule, qu’on se dise : “Mais en fait, il y a plusieurs gars ? C’est qui ? En fait, c’est lui. Quand je sens que ça parle comme ça, c’est qu’en fait c’est trop fort", explique-t-il à propos de son anonymat. Un secret gardé secret uniquement pour créer l'intrigue et la curiosité chez le public, et on peut dire que ça marche.

"Le pire truc pour un rappeur, c’est qu’on ne parle pas de lui. Moi c’est ce que je pense personnellement. J’ai commencé avec un son où je dis : “J’aime bien quand tu me s*ces la b*te mais je préfère quand y’a ta pote qui t’aide”. Ça, ça veut dire : écoute-moi. Je voulais choquer, que les gens se disent : “Mais c’est un fou lui”", affirme Ziak, toujours à propos de son identité. Les lyrics cités font référence à "Raspoutine", son premier véritable gros carton sorti en 2020.

Depuis, on peut dire que le chemin parcouru a été long, avec un paquet de bangers, puis deux albums, dont le dernier, "Chrome", est sorti en février 2023.