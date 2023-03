Le morceau si attendu par les fans.

Ziak continue de surfer sur le succès qui accompagne son dernier album "Chrome", Ziak est déjà de retour avec le titre "Pistol et zamal", un morceau extrêmement demandé par ses fans et qui ne figure pas au tracklisting de son dernier projet. C'est un leak sur Twitter qui avait laissé entendre ce titre auquel les auditeurs ont tout de suite adhéré et l'ont demandé en meilleure qualité. C'est désormais chose faite et, avec ce morceau, Ziak montre également une autre facette de son talent.