Ziak débarque avec "Halla"

Un inédit qui frappe fort.

C'est sans doute vrai que Ziak a du mal à sortir de son style, quoi que ça peut encore se discuter. Mais pourquoi s'essayer à des choses où il sera peut-être moins fort quand ce qu'il propose et là où il excelle ? Alors que "Chrome" est encore dans toutes les têtes, il balance l'inédit "Halla" et la qualité du morceau est telle qu'on ne peut rien dire de plus... On se tait et on kiffe. Surtout que, encore une fois, fort d'une direction artistique visuelle très forte, le clip est encore un petit bijou. Oui, oui, on est totalement team Ziak !