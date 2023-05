Booba affiche Gims et sa promo en supermarché

Gims se serait-il reconverti en vendeur dans un supermarché ? C'est en tout cas ce que semble penser Booba qui a clashé Meugui sur Twitter. Invité dans un centre commercial à Lyon le 24 mai 2023, le rappeur a été filmé en train de faire la promotion d'un casque audio de la marque Viwone auprès du public. Vantant les mérites de ces écouteurs apparemment merveilleux, il conseille même aux spectateurs d'accorder la couleur de leurs écouteurs en fonction de leur look.

"Les dernières volontés de Mozart à Carrouf. T'as honte un peu des fois ou même pas?" a écrit le Duc de Boulogne. L'interprète de "Tombé pour elle" fait ainsi référence au dernier album de Gims "Les Dernières Volontés de Mozart" disponible depuis le mois de décembre 2022.

.@GIMS Les dernières volontés de Mozart à Carrouf. T'as honte un peu des fois ou même pas? pic.twitter.com/zDRZP2nHT5 — Booba (@booba) May 24, 2023

"Il est finito", "Il s'est reconverti en vendeur Darty ?", "Oula ça sent la dèche niveau placement de produit !", "Il fait gagner des casques Viwone", "Jai cru mal entendre a 0:10", ont réagi certains internautes, sûrement un peu choqués de découvrir Gims dans une telle position. Après sa "vente" d'écouteurs, l'interprète du titre "Bella" a donné un concert gratuit et a interprété ses plus grands hits comme "Sapés comme jamais" dans un court showcase de 20 minutes.

Pour rappel, Gims sera en concert à la Fondation Louis Vuitton ce samedi 27 mai 2023 à 21h30. Il n'est plus possible de réserver, tout étant déjà complet.