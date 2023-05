Shay : critiquée après les Flammes, elle affiche ses haters

Et elle ne fait pas dans la dentelle...

On l'a bien compris, la cérémonie des Flammes n'a pas fait que des heureux. Même si elle s'est globalement très bien déroulée, des avis divergents apparaissent ici et là. Booba, Maes, SDM ou encore Soso Maness ont fait part de leurs critiques. On pensait qu'une artiste était sortie du lot grâce à son charisme et à son show exceptionnel sur la scène du théâtre du Châtelet, du moins, c'est ce qui ressortait de la "lecture" des réseaux sociaux le lendemain de la cérémonie où Shay était encensée pour sa performance. Mais, il y a quelques heures, l'artiste belge a fait savoir qu'elle avait également reçu un tombereau de critiques et d'insultes qui l'ont touchées. Alors, fidèle à sa personnalité cash, elle a tout simplement décidé d'afficher ses haters.