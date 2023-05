Les Flammes : découvrez le palmarès complet

Gazo, Aya Nakamura, Dinos et Tiakola ont été récompensés.

Suite au violent coup de gueule de SCH qui reprochait l'absence de rap aux dernières Victoires de la Musique, les artistes de la street ont enfin leur cérémonie attitrée. Le 11 mai 2023 a eu lieu la première édition des Flammes, destinée à récompenser les rappeurs. Organisée au théâtre du Châtelet, cette cérémonie a décerné 21 prix et a recensé plus de 135 000 votants sur les réseaux sociaux. Les trophées majeurs ont été remis à Gazo, Aya Nakamura, Dinos et Tiakola, qui en a remporté trois.

Deux flammes se sont également démarquées au cours de l'événement : le chanteur congolais Fally Ipupa, pour l'ensemble de sa carrière. "C'est pour tous les artistes qui ont commencé leur carrière à Kinshasa, au Congo. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique ! Merci à tous les mélomanes, à toutes les personnes qui m'ont soutenu", a-t-il révélé. Ensuite, le Rat Luciano qui a reçu une "Flamme éternelle", remise par le rappeur SCH. "Ca faisait longtemps qu’on s’en plaignait, qu’on attendait cette soirée", a-t-il confié sur scène.

SCH remet la Flamme éternelle au Rat Luciano. #LesFlammes2023 pic.twitter.com/BaPLnau99m — Les Flammes (@LesFlammes2023) May 11, 2023

Même son de cloche pour Mokobé qui a souligné : "Le fait d'avoir notre propre cérémonie, on attendait ça depuis longtemps, donc c'est vraiment un rêve, c'est vraiment une consécration". Une soirée qui a tenu toutes ses promesses que ce soit du côté des performances que des récompenses.

Le palmarès complet de la soirée :

Compositeur de l’année : Tarik Azzouz

Featuring de l’année : "Rencontre", de Diniz & Damso

Révélation féminine de l’année : Ronisia

Révélation masculine de l’année : Werenoi

Flamme éternelle : Le Rat Luciano

Meilleure performance rap : "Djamel" de Dosseh

Album nouvelle pop de l’année : "Mélo" de Tiakola

Meilleure stratégie de lancement de l'année : Bigflo et Oli pour "Les autres c'est nous"

Label indépendant de l'année : SPKTAQLR

Label de l'année : Epic Records

Pochette d'album de l'année : "M. A. N." (Black Roses & lost Feelings)

Concert de l'année : Laylow à l'Accor Arena

Morceau caribéen ou d’inspiration caribéenne de l’année : "Laptop", de Kalash feat. Maureen

Morceau RnB de l’année : "Atasanté", Tiakola ft. Hamza

Morceau afro ou d’inspiration afro de l’année : "Soza", Tiakola.

Flamme exceptionnelle : Fally Ipupa

Morceau de l'année : "Intro", de Josman

Album rap de l'année : "Hiver à Paris", de Dinos

Artiste masculin de l'année : Gazo

Artiste féminine de l'année : Aya Nakamura

Flamme Spotify de l'Album de l'année : Gazo