Un énorme feat avec Favé, Leto et Kerchak.

Alors qu'on vient de décerner les Oscars, on est là sur un casting de choix capable de mettre le feu au tapis rouge. Pour son nouveau titre (celui-là même qu'il a tourné avec ses fans), Gazo a fait appel à Favé, Leto et Kerchak pour l'accompagner sur "No lèche" autant dire que du très LOURD !