Les Flammes : comme Booba, Maes critique la cérémonie

Maes s’est également exprimé sur les Flammes. À l’instar d’autres artistes français, il n’a pas hésité à pointer du doigts cette première édition.

Le jeudi 11 mai d’est déroulé, pour la première fois, la cérémonie des Flammes. Une cérémonie de récompenses musicales, dédiée entièrement à la culture urbaine. Quelques jours après, si certains continuent de saluer l’initiative et qualifient cette première édition de succès, ce n’est pas le cas de tout le monde. En effet, les critiquent continuent de fuser, qu’elles émanent des internautes ou du rap game. Après le coup de gueule de SDM ou encore Soso Maness, c’est au tour de Maes de s’exprimer sur ses réseaux. Le rappeur déplore notamment le "manque de rebeus".

Pour une fois, le sevranais partage le même avis que son ennemi Booba, qui s'est également montré très critique. Si le Duc s’était outré du manque de reconnaissance envers son protégé SDM, Maes, lui, met en avant l’absence d’un (trop) grand nombre de rappeurs d’origine maghrébine tel que Soolking, Naps ou encore Sofiane. Lui-même n’a pas été convié. En story instagram, l’interprète de "Fetty Wap" a d'abord partagé un tweet de l’influenceur Noah Lunsi qui mettait en avant la même problématique, accompagné du #flemmedesrebeus :

"Les flammes c’était interdit aux arabes ? Je demande juste, genre un Niro, un ZKR même nominé c’était pas possible ? Et le public, il était puni s’il dansait ou chantait sur un son ? Alors que toute l’année ça fait des TikTok dessus, bref tranquille, après on va dire Noah bla bla".