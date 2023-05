SDM et Soso Maness critiquent "Les Flammes"

L'événement n'a pas été du goût de tout le monde.

Le 11 Mai 2023 est devenu historique pour le rap et la culture hip hop en France. En effet, ce jeudi avait lieu Les Flammes, la première cérémonie de récompenses organisée par des gens qui sont plus ou moins du milieu, avec l'assurance, cette fois, de ne pas retomber dans les travers des Victoires de la Musique ou des NRJ Music Awards. Une cérémonie entièrement dédiée au hip hop donc, plus authentique, et qui devait être plus en phase avec les attentes des artistes, et du public consommateur de cette culture. Mais visiblement, la mission a échoué.

En tout cas, comme pour chaque cérémonie de récompense, un paquet de gens sont venus allumer le concept sur les réseaux sociaux, avec des arguments parfois pertinents. Et notamment SDM, qui, invité à la cérémonie, n'a pas été récompensé malgré l'année de folie qu'il vient de faire. Pire, il a été très déçu par une erreur de la production, qui a modifié le titre de son single "Hier encore" en "Hier encore mes ancêtres". Furieux, le rappeur a explosé sur les réseaux sociaux : "C'est quoi la différence avec les Victoires de la Musique finalement... C'est rien on a fait le taff jusqu'au bout. On aura joué le jeu, au final on respecte les gens pour pas se faire respecter et si les orgas étaient un peu humains ils comprendraient de quoi je parle quand je parle de respect. Force à vous, et à jamais".

🚨 SDM a propos des "flammes"



« C'est quoi la différence avec les victoires de la musique finalement..

Force à vous et à jamais. »



« ils finiront par mettre du respect sur mon blaze par la force des choses »

On ne reverra donc probableemnt pas le rappeur du 92i à la prochaine cérémonie, en 2024. Mais SDM n'a pas été le seul à s'emporter, loin de là, puisque Soso Maness lui aussi est allé plutôt loin dans ses propos. Il a notamment reproché à un peu tout le monde de transformer un événement hip hop en une cérémonie jet set, où les invités sont interrogés sur le prix de leurs vêtements et ce genre de choses qu'il ne juge pas en accord avec l'histoire de cette culture en France.

"Les gars, je ne vous mens pas, par contre si ça commence à être fatigant, être entre guillemets, trop parisiens dans l’état d’esprit, je risque un peu de m’emporter (…) Ah ouais les gars, on dirait, tu fais un défilé de mode, je commence à avoir mal à la tête, depuis tout à l’heure, je tiens, mais là, je commence à avoir mal à la tête ça ne s’arrête pas depuis tout à l’heure (…) On veut du rap, nous, les Parisiens, ils sont en train de faire mal au rap, je ne te parle pas de la banlieue, je te parle des nouveaux consommateurs de rap. On dirait qu’ils ont jamais baigné dedans, ils ne connaissent rien à la culture, ils veulent nous ramener tous leurs codes. Ils sont en train de tout enc*ler.", a affirmé le rappeur.

La cérémonie continue donc de faire parler, et pas particulièrement en bien. Et encore, on n'a pas abordé la "polémique" lancée sur les réseaux par ceux qui trouvent qu'il n'y avait pas beaucoup de rappeurs rebeus invités à la cérémonie.