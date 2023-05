Une collaboration exclusive pour le projet No Limit.

Un featuring tant attendu. Hier soir avait lieu à Paris les Flammes, première cérémonie mettant à l’honneur les cultures populaires. Un évènement qui a débuté en grande pompe avec la performance exclusive de "La Rue", collaboration entre Gazo et Damso pour le projet No Limit. Une prestation bouillante où les deux artistes ont craché leur plus beau feu.