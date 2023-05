Jul : rencontre mythique avec des fans dans la rue à Monaco

Le J ne passe pas inaperçu.

Jul est un artiste proche de sa fan base et le prouve à nouveau dans une séquence diffusée sur les réseaux. Un moment que ses fans ne risquent pas d’oublier.

Tout le monde (ou presque) attend avec impatience la sortie du prochain projet de Jul annoncé pour le mois de juin. Lui qui regorge toujours d’ingéniosité, il a une nouvelle fois fait appel à sa communauté pour la réalisation de la cover de "C’est quand qu’il s’éteint?". Une initiative qui a très bien fonctionné tant les propositions ont été nombreuses, mais qui montre surtout à quel point le marseillais aime garder une certaine proximité avec ses fans.

Que ce soit lors de ses concerts, en faisant par exemple participer son public à la création d’un morceau, ou dans la rue, l’Ovni est quelqu’un d’abordable et de simple. Dernièrement, alors qu’il se baladait (sans sécurité) avec un ami à Monaco, Jul est tombé sur un groupe de fans, qui l’ont sollicité. D’abord surpris, puis peu sûr qu’il s’agisse bien du rappeur, les quelques jeunes présents ont halluciné lorsqu’ils ont compris qui était en face d’eux. D’autant plus qu’ils étaient à se moment-là, en live Tiktok. En plus des photos prises avec leur idole, toute la séquence a été filmée et on peut apercevoir les étoiles dans les yeux de certains.

De son côté, le J s’est prêté au jeu des photos, sans problème et en plus avec le sourire. Un artiste tranquille qui ne faillit pas à sa réputation d’homme simple.