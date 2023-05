6ix9ine rend hommage à XXXTENTACION lors d'un concert

Pour une fois, on parle de lui pour autre chose qu'une dinguerie.

6ix9ine a rendu hommage au regretté XXXTENTACION lors de son dernier concert en Roumanie, prenant un ton inhabituellement sérieux en parlant de son ami décédé. L'hommage a eu lieu lors du festival roumain Beach Please, samedi 29 avril. Vers le milieu de son show, Tekashi s'est arrêté pour demander au public de montrer du respect à XXXTENTACION, qui a été tué par balle à Deerfield Beach, en Floride, en 2018 alors qu'il n'avait que 20 ans. Les assaillants sont repartis avec 50 000 $ en espèces dans un sac Louis Vuitton que XXX venait de retirer.

"Un de mes amis est décédé en 2018. Et à tous mes concerts, je veux garder son nom en vie. Vous connaissez XXXTENTACION ? Avant de mourir, il m'a envoyé un message et m'a dit: "Ne baisse pas ta garde et prends soin de toi, je t'aime."

Le 6 avril, les meurtriers de XXXTENTACION - Dedrick Williams, Michael Boatwright et Trayvon Newsome - ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Du côté de 6ix9ine, celui-ci tente de renouer avec le succès et de remonter la pente en donnant une orientation plus latino à sa carrière. Le vendredi 28 avril, il a sorti "Y Ahora", un clip qui montre un côté plus doux du rappeur et qui suit un autre single d'inspiration latine, "WAPAE". Il y partage l'affiche avec Eduin Cazares du groupe mexicain Gupao Firme. La vidéo montre le rappeur et Eduin Cazares en voiture avant qu'un accident ne se produise. Grâce à l'aide de Cazares, il a pu retrouver la vie en chantant quelques notes.