XXXTENTACION : ses assassins condamnés à la prison à vie

Sans possibilité de liberté conditionnelle.

Les meurtriers de XXXTENTACION – Dedrick Williams, Michael Boatwright et Trayvon Newsome – ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jeudi 6 avril, les trois hommes reconnus coupables du meurtre du rappeur (de son vrai nom Jahseh Onfroy) ont comparu dans une salle d'audience du comté de Broward, en Floride, où le juge Michael Usan a prononcé des peines d'emprisonnement à perpétuité, qui sont obligatoires dans l'État, selon NBC Miami. Les procureurs n'avaient pas requis la peine de mort. Les trois hommes n'auront aucune chance d'obtenir une libération conditionnelle ou une libération anticipée pour bonne conduite.

Lors du verdict, le manager du défunt rappeur, Solomon Sobande, a lu une déclaration au nom de la famille et a également fait un signe de tête au fils de XXXTENTACION, né après sa mort.

"C'est une perte dont nous ne nous remettrons jamais vraiment. Nous ne pourrons jamais voir Jahseh vivre à son plein potentiel, nous ne pourrons jamais le voir vieillir, nous ne pourrons jamais le voir devenir père."

Le 18 juin 2018, le rappeur a été tué par balle devant un magasin de motos en Floride. Il n'avait que 20 ans. Les assaillants sont repartis avec 50 000 $ en espèces dans un sac Louis Vuitton, une somme que XXX venait de retirer. En mars, près de cinq ans après sa mort, les trois hommes impliqués dans le meurtre de XXXTENTACION ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Le New York Times a rapporté qu'après plus d'une semaine de délibérations, un grand jury du comté de Broward a reconnu les trois assaillants coupables du meurtre du rappeur né Jahseh Onfroy. Les procureurs ont identifié Boatwright et Newsome comme les hommes armés, tandis que Williams a été identifié comme le conducteur du véhicule qui leur a servi à fuir mais aussi le cerveau derrière le vol. Une quatrième personne en lien avec le meurtre du rappeur, Robert Allen, a plaidé coupable à des accusations de meurtre au deuxième degré en août 2022. Il a pris la parole pour témoigner contre ses acolytes lors du procès dans l'espoir de recevoir une peine plus légère.