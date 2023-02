XXXTentacion : le témoignage de son oncle détaille la fusillade durant laquelle il a été assassiné

Il était à ses côtés au moment du drame.

C'est un gros procès qui vient de s'ouvrir il y a quelques jours aux Etats- Unis : celui de l'assassinat en 2018 d'XXXTentacion. L'un des premiers précieux témoignages sur le drame a été rendu hier par l'oncle du défunt rappeur, Leonard Kerr. Ce dernier était aux côtés d'X ce jour-là, puisqu'il était le passager de son véhicule. Il est donc revenu en détail sur le moment où tout a basculé.

"Nous sommes montés dans la voiture pour sortir [du parking]. A la sortie, on s'est arrêté. [XXXTentacion] a regardé à gauche. Moi j'ai regardé à droite, et j'ai vu une voiture arriver et nous bloquer la sortie. Juste après, deux personnes sont sorties de la voiture. L'une est venue du côté de Jahseh, l'autre de mon côté. Le plus grand était comme ça, en disant "tu ne sors pas de la pu***n de voiture". L'autre du côté de Jahseh lui disait "donne-moi la chaîne, où est la chaîne ?"

Leonard raconte ensuite sa fuite de la voiture, pour aller se réfugier dans un magasin non loin de là. Des images d'ailleurs capturées par les caméras de surveillance du parking, qui ont servi de preuves au témoignage de l'oncle du rappeur. On le voit donc sortir de la voiture pour s'échapper. Il raconte avoir directement appelé la police, entendant au même moment plusieurs coups de feu. Non sans émotion, il explique avoir ensuite téléphoné à la mère de X, avant de se rediriger la voiture et de constater le drame.

Les trois accusés dans cette affaire sont tous âgés entre 24 et 28 ans, et poursuivis pour meurtre et braquage à main armée. Deux d'entre eux sont accusés d'être les tireurs, et le troisième le chauffeur de leur véhicule. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun la prison à vie.