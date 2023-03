Shay s'en veut de ne pas avoir répondu à Coi Leray

Sur Twitter, Shay a regretté de ne pas avoir réagi plus tôt aux compliments de Coi Leray.

C'est l'interview dont tout le monde parle depuis quelques jours. A l'occasion de la Fashion Week, Coi Leray a fait un passage dans le "Brand New Show" sur Générations et a révélé être totalement fan de la rappeuse française Shay. Selon elle, l'interprète de "Jolie Go" possède un talent incroyable mais aussi une beauté à couper le souffle. Un vrai coup de foudre pour l’interprète de "TWINNEM" qui indiquait même qu'elle ne "pourrait jamais oublier son visage".

"Je ne connais pas leurs noms mais je connais leurs visages. Je ne vais certainement pas oublier ces visages. Il y a cette fille, elle a cette sonorité, quelque chose dans le visuel, j'en suis tout excitée rien que d'en parler ! Je vais prendre tous leurs noms. Mais il y a cette fille avec un son sorti il y a deux ans, je veux en faire un remix. Shay, c'est ça ! Elle a des cheveux courts, elle fait ce genre de mouvements, elle est talentueuse."

Forcément, les fans ont vite pensé à la possibilité d'un featuring entre les deux artistes. Mais étrangement du côté de la rappeuse originaire de Bruxelles, silence radio total. Alors qu'on aurait pu penser qu'elle aurait immédiatement sauté sur l'occasion pour proposer une collaboration avec l'américaine, celle qui est apparue dans la série "Nouvelle Ecole" sur Netflix restait silencieuse. Finalement, l'artiste qui a été certifiée disque d'or avec son album "Jolie Garce" semble être sortie de sa grotte et a (enfin !) réagi aux compliments de Coi Leray. En fait, Shay n'avait tout simplement pas vu ni entendu parler de l'émission et n'a découvert que très récemment les propos de la rappeuse US. "Vous m’avez laissé lui mettre un vent normal" s'est-elle amusée sur Twitter.

La rappeuse américaine @coi_leray affirme vouloirs collaborer avec Shay 🔥



“Il y’a cette fille et elle a cette sonorité oh mon Dieu et ce visuel que j’ai vu, ça me rend tout excitée rien que d’y repensé. La chanson est sorti il y’a deux ans mais je veux faire un remix”. pic.twitter.com/MZezR8BZvt — shaymood (@shayizi_) January 19, 2023

On imagine que Shay se connectera désormais plus souvent sur les réseaux pour suivre les actualités rap. En tout cas, le featuring entre les deux artistes se concrétise de jour en jour !