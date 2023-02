Coi Leray en featuring avec Shay ?

Invitée du "Brand New Show" sur Generations il y a quelques jours, Coi Leray s'est enflammé pour Shay. Même si elle ne se souvenait plus de son nom, l'interprète de "Players" a dit qu'elle ne "pourrait jamais oublier son visage". De là à envisager un featuring entre les deux stars féminines il n'y qu'un pas qu'on aimerait bien franchir allégrement !

Résultat, Coi Leray s'est intéressé à la musique hexagonale et réfléchit à travailler avec des artistes, convaincues par ce qu'elle a vu et entendu.

"Ici, le talent est fou. On doit trouver comment le ramener là-bas parce que j'ai réalisé qu'ici les artistes sont incroyables, les productions aussi, la direction. Il n'y a aucune raison pour laquelle Américains et Français ne pourraient pas collaborer dans de nombreux domaines comme tous les créateurs, parce que vous avez le potentiel. En France, on adore les rappeurs ou les chanteurs américains mais nous ne faisons pas de feat car on pense que les autres rappeurs ne nous aiment pas. On ne nous dit pas la vérité. On nous dit juste : 'c'est de la musique française, c'est bof."