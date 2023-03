Booba vs. Rohff : le clash repart de plus belle

Cette fois, c'est au sujet des enfants.

Parfois, il suffit d'un rien pour que le clash entre Rohff et Booba ne reprenne comme s'il n'avait jamais connu de pause. C'est exactement ce qu'il vient de se passer et la passe d'armes entre les deux rappeurs a une nouvelle fois eu lieu sur Twitter. D'un côté, on a le Duc qui semble avoir besoin de souffler dans son conflit sans fin avec les influenceurs et Cyril Hanouna. Un combat qu'il mène sans relâche et qui doit lui prendre pas mal d'énergie. Alors, il a voulu distiller quelques grammes de tendresse dans un monde de brutes en postant une animation où on le voit sous un autre aspect puisque c'est le B2O papa qui est mis en scène avec des photos de ses enfants, Omar et Luna avec une légende toute douce.

" "Protégeons les enfants. Les notres et les autres. Eux seuls comptent.