50 Cent a parlé à Lil Tjay après la fusillade qui a failli lui coûter la vie : "Tu vas être plus grand que jamais"

L'année dernière, Lil Tjay s'est fait tirer dessus lors d'une attaque à mains armées et a reçu sept balles dans le corps qui l'ont plongé dans le coma. Cet épisode n'est pas sans rappeler celui vécu par 50 Cent qui, lui, avait pris neuf balles et s'en était aussi sorti. Cela avait d'ailleurs en partie forgé sa légende et sa carrière. Fifty est peut-être un troll mais il n'a pas la mémoire courte, on peut le voir quand il prend régulièrement la défense d'Eminem, alors il a passé un coup de téléphone au jeune rappeur pour lui dire que cette fusillade allait le rendre plus fort comme il l'a dit dans une interview pour Rolling Stone.

"Chaque artiste a besoin de douleur ou de quelque chose de ce type pour se nourrir. A cette occasion, tu te débarrasses de quelque chose. Tu as le temps pour la grandeur et tu vas être plus grand que jamais."

Selon Lil Tjay, l'interprète de "In Da Club" était dans un jet et lui cloué dans son lit d'hôpital quand ils se sont parlé.

Dans les mois qui ont suivi, le producteur de la série "Power" a pris le jeune artiste sous son aile. Ils ont été vus ensemble à plusieurs occasions tandis que le miraculé reprenait un des tubes de son ainé, "Many Men".

Ce qui est certain, c'est que cet épisode a profondément transformé le rappeur du Bronx.

"J'ai été transporté par avion à 2h22, et c'était le 22 juin 2022. Quand j'ai découvert ces chiffres, je l'ai pris comme si Dieu me donnait la possibilité de changer. J'ai interrogé Dieu avant cela. Je ne le fais plus. Je sais que Dieu est réel, à un milliard de pour cent [...] Je me sens comme un enfant miracle. J'ai l'impression que mon but est plus grand que je ne le pense. J'essaie juste de comprendre ce que la vie me réserve. Je sais que je suis destiné à gagner."