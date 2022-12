Non, Vald n'a pas de cancer

Le rappeur a dû mettre les choses au clair.

Vald est de retour en cette fin d'année avec sa réédition "VV5", qui fait suite à son album "V", sorti en février. Un album qui lui a fait franchir un pallier, puisque grâce à ses ventes colossales, il a réussi à s'attirer les foudres de Booba, provoquant un clash assez long et assez rude. Dans cette réédition, on retrouve 13 nouveaux morceaux, on peut dire que le V ne s'est pas moqué de son public. Mais une phase a justement inquiété les fans, au point que le rappeur doive prendre la parole pour s'expliquer.

Dans le morceau "Feelings", on l'entend rapper : "Le cancer m'a dit de me dépêcher". Évidemment, c'est rapidement l'émeute sur Twitter et les fans se mettent à s'inquiéter du cancer de Vald, qui a dû prendre son compte Twitter pour réagir à la rumeur et dissiper les malentendus : "J'ai pas de cancer les gars (pas que je sache en tout cas), on est tous sommés de se dépêcher de profiter avant que le cancer nous tombe dessus", déclare le rappeur, toujours aussi philosophe et à la fois ironique.

J’ai pas de cancer les gars (pas quje sache en tt cas) on est tous sommés de se dépêcher de profiter avant que le cancer nous tombe dessus 🥳 — V5LD (@vald_ld) December 16, 2022

On est évidemment contents de savoir que le Vald est en bonne santé, même si concernant le cancer, avec toutes les clopes qu'on le voit fumer dans les vidéos à l'ancienne, on se dit qu'il ferait bien de continuer à faire attention. On rappelle que la plupart des cancers sont entièrement soignables s'ils sont détectés à temps, alors si jamais vous doutez, direction le médecin !