Vald donne des explications sur son nouvel album "V5"

Attention, il faut avoir Bac + 25 pour comprendre...

Vald a annoncé lors de son dernier concert à Paris, la sortie de la réédition de l’album "V". Un peu plus tard sur ses réseaux, il a donné plus d’infos sur le projet, même si ses explications n’ont aucun sens.

L’année 2022 aura tout de même été fortement marquée par Vald. Le rappeur a fait fort dès le mois de février avec la sortie de son opus "V". Entre une stratégie marketing extrêmement développée et un disque d’or obtenu en seulement 3 jours, le projet a été un véritable carton en termes de chiffres et auprès d’une majorité de fans. Vald a ensuite enchaîné sur une tournée des plus grandes salles de France et des plus gros festivals, afin de promouvoir "V". Et comment ne pas évoquer son clash avec Booba qui a également animé les réseaux sociaux pendant de longues semaines. Une année donc bien chargée pour le rappeur d’Aulnay-Sous-Bois qui la termine avec la réédition de son opus.

En concert à Bercy, c’est la scène de l’Accor Arena qu’il a choisi pour annoncer la sortie de la réédition de "V", nommée "VV5" pour le 16 décembre prochain. L’annonce de cette réédition, composée de 13 nouveaux morceaux et d’une nouvelle cover, a ravi les fans du V qui l’attendaient avec impatience. S’il s’agit d’une réédition officiellement, "VV5" s’apparente plus à un véritable projet (qui vient s’ajouter à "V") et que Vald a tenu à expliquer davantage.

Dans une publication sur Instagram, l’interprète de "Semi-auto" annonce :

"V5 la deuxième partie de V le 16 décembre dans les bacs !! (Déjà disponible ne pré-commande). Le double album VV5 rassemblera donc 30 titres. Plus les 8 bonus de V, 38. Il faudra tout écouter dans l’ordre en partant de la fin pour bien comprendre le message caché. VV5 en chiffre romain, c’est V, donc VVV, triple V, 3V. Donc VV5 = 3V = 39 titres le 16 décembre dans les bacs (préco dispo)".

Connaissant l’attrait de Vald pour l’autodérision et le second degré, il ne serait pas impossible qu’il soit simplement en train de jouer avec les internautes. En effet, nombreux sont ceux qui recherchent des messages cachés et des doubles sens auprès de chaque sortie d’artiste. Le rap game est toujours alimenté par maintes théories et lorsque Vald parle d’écoute "dans l’ordre mais en partant de la fin", on peut alors se demander si son explication en est vraiment une. Quoi qu'il en soit, vivement le 16 décembre !