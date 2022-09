Vald sort le "Semi-Auto"

Un morceau teasé de longue date.

Les fans du V ont eu pas mal d'actu à se mettre sous la dent pendant tout cette année 2022 bien mouvementée. Pour commencer, on a évidemment eu droit à un album, sobrement intitulé "V" et sorti début février, et qui doit avoir largement dépassé le platine aujourd'hui. Ensuite, on a eu le début du clash avec Booba, qui trouvait que les chiffres de ventes de Vald étaient suspects (forcément, quand c'est plus que les siens). Puis s'en est suivi un sacré bordel, avec des accusations de racisme un peu tirées par les cheveux et un blocage de scène légendaire aux Francofolies.

Maintenant que tout ça semble bien derrière nous et que c'est retombé, place à la musique ! Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du morceau "Semi Auto", un morceau que Vald avait joué sur scène lors du V and B Fest', le 28 août dernier. Le titre avait apparemment rendu fou les fans au point qu'ils lancent une pétition sous forme de hashtags pour que l'artiste dévoile la chanson sur les plateformes. C'est désormais chose faite depuis hier.

Pour ce qui est du contenu du morceau, il s'agit d'un titre un peu hybride avec une grosse base électro pour l'instru (peut-être du two-step, mais on n'est pas spécialistes), qui a été produite par Aociz. Pour les paroles, il s'agit d'un rap vachement "découpé" / "ciselé", pour suivre le rythme, avec pas mal d'egotrip à la sauce Vald (c'est à dire, avec pas mal d'ironie sur lui-même également). Bref, du 100% pur V, et il se pourrait d'ailleurs que le titre puisse apparaître sur la deuxième partie qui va venir compléter son dernier album, même si on n'en sait pas plus pour le moment.