Bigflo et Oli "Fan" de Vald

Le clip improvisé de "Fan" en feat avec le V est une belle réussite.

C'est le match retour du clip de Vald. En effet, sur le dernier titre du V ("Laisse tomber"), on pouvait voir les deux Toulousains en acteurs principaux. À la fin de ce même clip, on les voit se préparer à tourner autre chose... Et bien, nous avons la suite de ce concept surprenant : le clip du feat entre les trois rappeurs, "Fan", issu de l'album "Les autres, c'est nous".

Au début du clip, des captures d'écrans extraits de leurs conversations nous montrent la difficulté qu'ont eu les deux frères à organiser la rencontre avec le rappeur d'Aulnay-sous-Bois. Au final, c'est donc un clip (presque) totalement improvisé. La vidéo commence dans le même appartement que dans celui de Vald. On peut notamment y voir Hakim Jemili, Paul Mirabel et Franck Gastambide pour un petit happening humoristique. Enfin, les trois kickers se retrouvent en loge et sur scène pour un concert de Big Flo et Oli. Apparition qui a dû ravir les fans... On retrouve également Mister V et Mehdi Maïzi qui font une courte apparition dans le clip.

Le morceau raconte l'admiration des deux rappeurs de Toulouse pour leurs pairs. Ils n'étaient que des fans, qui sont devenus des artistes avec des fans eux-mêmes...