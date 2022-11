Avec Biglfo et Oli.

On ne le découvre pas, Vald est bouillonnant de créativité. Pour son dernier clip, il n'apparaît quasiment pas, laissant le premier rôle à Bigflo et Oli et notamment le premier cité qui reprend tout le playback. Mais Oli ne devrait pas être en reste car les trois artistes ont d'ores et déjà annoncé un autre clip "Fan" pour vendredi prochain...