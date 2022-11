Booba reprend l'offensive et clashe Maes, Gims, Niska et Rohff

Le Duc ne s'est pas déplacé à vide...

Attaqué de toutes parts par Maes, Rohff et Gims, Booba était resté étrangement silencieux jusqu'à maintenant, préférant continuer à se concentrer sur les influenceurs et Magali Berdah en particulier. Mais c'était mal connaître le Duc que de croire qu'il allait laisser sans rien dire et sans répliquer. Il vient de le faire dans une série de tweets agressifs et il a sorti la sulfateuse, tout le monde en a pris pour son grade. Il n'a oublié personne...

Dans un seul message, il a déjà réglé les affaires courantes avec Gims et Rohff en parlant des chiffres de vente de leurs projets/singles respectifs... Il s'est notamment moqué du feat du rappeur de la Sexion d'Assaut avec Carla Bruni...