Booba vs. Maes : le clash prend de grosses proportions

Le compte insta de B2O a même sauté.

La tension ne faiblit pas entre Booba et Maes. Les attaques se poursuivent sur les réseaux, Maes donnant également de la force à tous les ennemis du Duc.

Il devient de plus en plus difficile de suivre le beef Maes, Booba. Il faut dire que les deux anciens amis ne s’arrêtent plus. Depuis que le rappeur de Sevran s’est lancé dans une véritable vendetta contre Kopp, ça tire dans tous les sens, surtout du côté de Maes. En effet, ses stories sont principalement alimentées par des insultes et des moqueries envers Booba et récemment, il s’est même "allié" à certains ennemis du Duc. En effet, si la toile a pu le voir se réconcilier avec Gims, il a également donné de la force à Rohff lors d’un de ses concerts, ou plus récemment, dans une de ses stories sur Instagram. Il disait : "Vive le rap et ses légendes'", en partageant le compte de Rohff.

Comme le dit l’expression, jamais deux sans trois. Après Roh2f et Meugui, c’est à Dam 16 qu’il a fait un clin d’œil, toujours sur Instagram. Sur un screen de son profil, Maes a écrit "GucciMan, Dam16_pont-de-sevres", accompagné du "#réelBoulbi".

Une provocation de plus que B2O semble prendre à la rigolade puisqu’il a même donné à l’interprète de "Fetty Wap" des idées d’alliances. Sur Twitter, il a fait d’une pierre deux coups en taclant Maes et La Fouine. Avec une vidéo de Laouni faisant la promotion d’une plateforme de paris sportifs, il légende :

"Oh non pas ça ! Maes rallie toi à lui, il reste que lui je crois à qui t’as pas taillé une pipzer !! GO GO GOOO".

Toujours sur Twitter, le Duc s’est également lâché avec une énième provocation :

"Qu’est-ce que t’as fait Georgey ? c’est le idolatreeyyy ? Je t’avais dit petit, doucement le filtré. Préserve-toi tu es jeune le chemin est long. À bientôt grand caïd".

Qu'est-c'que t'as fait Georgey???!!! c'est le idolatreeyyyyy??!!!! J't'avais dit petit doucement le filtré. Préserve toi tu es jeune le chemin est long. À bientôt grand caïd 😎🏴‍☠️ #Maesquarteron #letransporteur #LDS pic.twitter.com/V6xLWZEBnc — Booba (@booba) November 22, 2022

Cependant, il semblerait qu’il ne lui reste plus que le réseau social à l’oiseau bleu pour ses attaques. En effet, le dernier compte Instagram que Booba utilisait, nommé Info Pirates 92i (ifp92i) vient d’être suspendu. Qu’il s’agisse d’une suspension ou d’une suppression, le Duc fait de nouveau face à des problèmes avec Insta. Après le compte @Booba, @LaPiraterie ou encore @OKLM, en voilà un autre qui n’aura pas survécu bien longtemps.

Booba a sauter sur Instagram, retrouver le sur @sonsofpiraterie pour le moment sur insta et bien évidemment Twitter @booba pic.twitter.com/ENYYFEZzZu — Booba Media (@boobamedia) November 23, 2022

Un nouveau coup dur pour l’artiste (même s’il est très actif sur Twitter), que Maes n’aura pas manqué de commenter : "Le compte a sauteeeey. Bonne retraite violeur. La Piraterie est finie".