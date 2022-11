Kanye West craque encore...

Ça devient de plus en plus glauque cette affaire.

Kanye West est dans une très mauvaise passe. On aimerait se dire que l'état n'est que passager et que ça finira par aller mieux, mais la vérité est que son attitude et son comportement sont de plus en plus étranges depuis sa rupture avec Kim Kardashain. La situation depuis n'a fait qu'empirer, le rappeur allant de pire en pire dans la polémique : le t-shirt "White Lives Matter", les propos antisémites et conspirationnistes, le manque de respect à la mémoire de Georges Floyd. Mais cette semaine on a atteint un nouveau stade dans le malsain.

Dans une vidéo qui a été dévoilée par The Shade Room sur Instagram, on voit le rappeur tout simplement affirmer que la mort de sa mère, Donda West, faisait partie d'un plan bien plus large de Hollywood pour le contrôler et le traumatiser. Kanye West affirme également ne pas être la seule personnalité noire dans ce cas : "Ma mère n'est plus là. Ma mère a été sacrifiée. Michael Jordan, qu'en est-il de lui? So père, hein ? Bill Cosby, son fils. Dr. Dre, son fils. A Hollywood, il y a un paquet de gens qui manquent à l'appel. On dirait que ça pourrait bien être ça, dans le but de contrôler, de traumatiser".

Il continue ensuite en déclarant : "Ils veulent monétiser et traumatiser. Et parce que Dieu m'aime, ils m'ont frappé, Gap, Adidas, ils m'ont tout pris. Mais même Forbes, qui me déteste, a été obligé d'écrire que mes revenus étaient de 400 millions. Jésus est Roi. Dieu m'aime".

Il termine en déclarant : "Ils ne peuvent pas me contrôler. Ils peuvent contrôler Shaq. Ils peuvent contrôler Chalrles Barkley. Ils peuvent contrôler LeBron James. Ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé. Mais ils ne peuvent pas me contrôler. Vous voyez, je dirai les noms de tout le monde".

Pas sûr qu'il se fasse beaucoup d'amis de cette manière, mais on espère surtout que quelqu'un va finir par aider Kanye pour de bon sinon cela risque de mal finir cette fois, on l'a vraiment perdu et il pourrait très bien faire une dinguerie...