Kanye West pense qu'il a été drogué

Et ça se tend de nouveau avec Drake...

Les choses semblent encore se corser pour Kanye West, après la polémique "White Lives Matter", les propos sur la mort de Georges Floyd et d'autres commentaires antisémites. Après avoir perdu plusieurs gros partenariats, on a quasiment chaque jour des révélations sur la prétendue admiration de Ye pour Hitler, des faits qui ont malheureusement l'air d'être vrais. C'est probablement loin d'être fini, d'autant que Kanye continue ses sorties incendiaires via Twitter.

Il expose notamment des conversations privées avec différentes personnalités, comme avec Harley Pasternak, célèbre coach perso de plusieurs stars, et animateur. Dans ce message, on peut voir le coach dire à Kanye qu'il veut l'aider de deux manières : soit ils s’assoient ensemble, ont une discussion bienveillante et ouverte, sans insultes, ni inventions étranges des QAnon utilisées par Kanye comme des arguments, soit il menace de le refaire interner et qu'on le gave de médicaments. Il faut dire que le coach est de confession juive et qu'il a donc pu être sacrément énervé par les paroles de Kanye.

What should be obvious by now is that I was raised to stand for my truth regardless of the consequences



So I will say this again I was mentally misdiagnosed and nearly drugged out of my mind to make me a manageable well behaved celebrity pic.twitter.com/3kRuxoLcts — ye (@kanyewest) November 3, 2022

Mais Yeezy s'est immédiatement servi de cette conversation comme d'une preuve selon laquelle on l'aurait drogué : "ce qui devrait être évident pour tout le monde c'est que j'ai été élevé pour dire ma vérité peu importe les conséquences. Donc je vais le redire encore, j'ai été mal diagnostiqué psychologiquement et drogué jusqu'à en perdre l'esprit, pour faire de moi une célébrité docile et sage". Dans un second tweet, il déclare également : "On m'a dit que si j'exposais la vérité de ces mauvaises pratiques tout allait m'être enlevé, y compris mes enfants noirs. Et tout le monde a pu voir qu'on essaie de 'Emmett Till' Ye. Mais Dieu a mis quelque chose dans mon coeur, ça n'est pas pour reculer".

I was told that if I expose the truth of the bad business practices everything is gonna be taken from me Including my black children



And everyone has bore whiteness to the public Emmett Tilling of Ye



But GOD has put something on my heart not to backdown pic.twitter.com/HiKnVuAOls — ye (@kanyewest) November 3, 2022

Il fait ainsi référence au véritable lynchage subi par le jeune afro-américain Emmett Till, causant sa mort en 1955. Il compare donc ce qui lui est arrivé avec le fait d'être battu à mort pour sa couleur.. Pas sûr que ça le réconcilie avec sa communauté. A côté de tout ça, le clash avec Drake semble être relancé après les paroles de Drizzy sur un nouveau morceau : "Linking with the opps, btich, i did it fort J Prince", faisant référence à la pseudo-réconciliation de Kanye West et Drake pour le "concert Larry Hoover". Il faut dire que Drake est juif, et qu'il n'a lui non plus pas trop dû apprécier les dernières déclarations de son ex-pote...