Ninho remplit la plus grande salle d'Europe à 26 ans !

Encore une grosse performance pour NI.

Le rap game est un peu compliqué à comprendre, et quand certains ont galéré pendant presque une dizaine d'années avant de connaître enfin l'explosion, pour d'autres, ça peut prendre beaucoup moins longtemps. C'est le cas de Ninho, arrivé à grands renforts de mixtapes et de projets au milieu des années 2010. Un buzz qui monte en flèche, juste avant l'explosion avec "M.I.L.S.", puis "Comme Prévu". Depuis, le rappeur enchaîne les records, en particulier en termes de démarrage et de nombre de streams ou de certifications.

Ninho qui rempli la plus grande salle d’Europe à seulement 26 ans... c’est fort ! 👏



+40.000 personne étaient réunies ce soir.





Mais cette semaine il a encore battu un nouveau record, puisqu'il est devenu le rappeur le plus jeune de l'Histoire à avoir rempli la plus grande salle d'Europe. En effet, Ninho donnait un concert à La Défense Arena, désormais habituée à accueillir des concerts de rap, avec ses 40 000 places. Hier soir, ça a donc été la communion entre NI et son public avec un concert qui a duré un bon bout de temps, laissant au rappeur la possibilité d'explorer un peu sa discographie déjà bien conséquente, à seulement 26 ans.

Pendant son concert, Ninho a laissé Alonzo performer en solo





La salle était donc bien remplie, comme vous pouvez le voir sur les images et Ninho a pu compter sur des invités de prestige venus lui prêter main fort, comme Niska, avec qui il a beaucoup de feats, mais aussi Alonzo, le taulier marseillais, qui aura même eu le luxe d’interpréter des hits solo comme "Santana". C'est MIG qui s'est chargé de la première partie, fidèle au poste, et il aura laissé la salle bien bouillante à son pote, qui aura marqué l'histoire une fois de plus.

Le concert de Ninho était vraiment une masterclass donc je me permets quelques vidéos.

On se demande quelle sera la prochaine étape pour Ninho. Peut-être le Stade de France, comme Le Duc ?