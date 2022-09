Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick et Mary J. Blige récompensés pour le SuperBowl

L'équipe remporte deux Emmy Awards !

Quand on a commencé à nous parler l'année dernière d'un show presque 100% rap à la mi-temps du SuperBowl 2022, on n'y croyait pas trop. Le rap n'avait pas spécialement la cote aux yeux de la ligue de football américain, et les polémiques autour de Colin Kaepernick et de son genou à terre ont mis en lumière les difficultés des personnes de couleur en NFL. Pourtant, le show a bien fini par avoir lieu, et non seulement il a eu lieu, mais il s'agissait probablement d'un des shows les plus marquants de toute l'histoire du SuperBowl.

Rendez-vous compte : Snoop Dogg, Dr. Dre, Kenrick Lamar, Eminem, 50 Cent et Mary J. Blige réunis sur une même scène à Los Angeles, devant des centaines de millions de spectateurs du monde entier. Résultat, un show devenu culte, qui vient même d'être récompensé d'un Emmy Awards décerné par la Television Academy. La récompense a été décernée dans la catégorie du meilleur Live, et une deuxième a également été remportée, celle du meilleur décor de show.

On a une pensée particulière pour Dr. Dre, qui est plus ou moins le père spirituel de tous les artistes présents sur scène ce soir-là, et pour qui ces Emmy Awards, décerné pour un énorme show dans sa ville natale doit être une sacrée récompense, lui qui avait failli être censuré à l'époque de ses débuts avec NWA. Quand on regarde le chemin parcouru, on se rend compte qu'il n'existe peut -être aucun personnage aussi important et influent dans l'histoire du rap game. Chapeau à lui pour toute sa longue carrière !