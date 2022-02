Le hip-hop salue la prestation de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar & MJB au Superbowl

Et la reconnaissance qui va avec.

Il y a eu un moment pendant le show de mi-temps du Superbowl LVI durant lequel Snoop Dogg et Dr. Dre se sont regardés comme des adolescents perplexes, comme s'ils se demandaient comment ils en étaient arrivés là. Cela fait plus de 30 ans qu'ils ont commencé leurs carrières et leur présence durant cette mi-temps était la juste récompense de leurs années de travail. La West Coast avait enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Pour cela et pour bien d'autres choses, le rap américain s'est félicité de leurs présences ainsi que celles de 50 Cent, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blidge durant ce show, sans doute le plus regardé au monde.

C'est donc tout naturellement que le monde du hip-hop a investi les réseaux sociaux pour les applaudir pour leurs contributions inébranlables à la culture. Ice-T, par exemple, a partagé une vidéo de Dr. Dre assis devant le petit piano à queue blanc et jouant les premières notes du single "I Ain't Mad At Cha" de 2Pac sorti en 1996 et a écrit dans la légende, "Si vous ne comprenez pas à quel point c'était un moment formidable pour le hip-hop, demandez à quelqu'un ! Je suis tellement fier de mes potes. Vous l'avez fait ! RESPECT à vous tous !”