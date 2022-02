Ninho est en colère contre les Victoires de la musique

Il ne comprend pas l'absence des rappeurs...

C'est un débat vieux comme les Victoires de la musique : où est le rap, la musique numéro une aujourd'hui en France ? SCH l'a justement fait remarquer quand il a reçu la récompense de l'album le plus streamé de l'année pour "JVLIVS 2" : il s'est demandé où était ses pairs, Jul, Laylow et tous ceux qui vendent des cargaisons d'albums et qui dominent très clairement le monde de la musique en France. Or, ils n'étaient ni sur scène, ni dans les gradins car ils n'ont tout simplement pas été invités, une attitude qui dénote un positionnement toujours aussi méprisant des Victoires de la musique envers le rap et sa culture. Et cela fait de plus en plus de remous puisqu'après le Marseillais, c'est un autre poids lourd du rap français de dénoncer le positionnement du reste de l'industrie à l'égard des rappeurs. Ninho, qui avait été évidemment cité par SCH, s'est exprimé sans détour dans les colonnes du Parisien.

"Si j’étais invité, peut-être que je les regarderais. J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la musique ? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n’est pas normal. Ce sont les Victoires de la musique qui nous ont virés. On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. Peut-être qu’ils arriveront à la fin de notre carrière, pour récompenser le tout."

Et si Orelsan a été l'un des grands gagnants de la cérémonie, il sait très bien que le Caennais reste une exception.

"Ce n’est pas notre monde parce qu’on en est exclus. Je ne sais pas quel document il faut donner pour être accepté (...) Orelsan, qui est carrément mon ami, a le papier pour y aller. Le fait qu’il vienne de Caen, c’est peut-être ça la différence. L’Île-de-France n’est peut-être pas conviée..."

S'il reconnaît que les Victoires de la musique sont un "symbole" de "reconnaissance artistique", il sait très bien qu'il n'a pas besoin de ça pour profiter des "disques d'or, de platine, double-platine, des salles remplies" et c'est bien là le principal. Mais, la saillie de Ninho comme celle de SCH et plus avant les remarques de Grand Corps Malade montrent bien que les victoires de la musique ont un vrai problème avec le rap et que cal ne date pas d'hier...

Grégory Curot