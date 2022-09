Timal s'excuse pour son attitude

Le rappeur s'était filmé en train de maltraiter son chien.

Depuis quelques jours, l'enfer se déchaîne sur le rappeur français Timal, qui était pourtant en train de prendre un tout nouveau statut de taulier dans le rap game FR. Mais voilà, en rentrant chez lui il y a quelques jours, l'artiste s'est rendu compte que son chien Vatos avait uriné sur le sol de la pièce. Dégainant son téléphone, le rappeur s'est filmé en train d'infliger une grosse correction à son chien Vatos, à base de coups de pieds. Une réaction qui a fortement déplu à tout le monde, vous vous en doutez.

En commençant par les associations de défense des animaux, qui ont bondi sur l'occasion et saisi la justice pour qu'elle retire au rappeur ses chiens. C'est désormais chose faite, puisque Timal a été jugé puis condamné par le tribunal de Meaux. Il ne pourra pas détenir d'animaux pendant 5 ans et doit également payer 6 000 euros d'amende au tribunal. A la suite de tous ces événements, l'artiste a profité de ses réseaux sociaux pour communiquer à ce sujet, en présentant ses excuses évidemment.

Timal dit avoir pris conscience de la gravité de ses gestes, et avoue avoir commis des erreurs dans l'éducation de son chien Vatos, mais affirme que cette vidéo ne reflète pas la relation qu'ils avaient. Il annonce également s'engager à aider les associations protectrices des animaux dans le futur et déclare vouloir se responsabiliser à ce sujet. Si le mal est déjà fait, malheureusement, le rappeur semble cependant réagir de la bonne façon à cette erreur, qu'on espère ne plus jamais revoir à l'avenir...