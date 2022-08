Benny The Butcher et Freddy Gibbs se clashent violemment

Freddie Gibbs est un habitué des clashs. Il s'est embrouillé avec Jim Jones, DJ Akademiks, 6ix9ine, Kendrick Lamar, Big Sean, Gunna et plus récemment, il a été pris à partie par des proches de Benny The Butcher. Et c'est justement avec le rappeur de Buffalo que le le beef vient de reprendre. En effet, ce dernier a posté des images de ses bijoux dont l'un est, semble-t-il, la chaîne "G" qui aurait été arraché à Gibbs lors d'une bagarre dans un restaurant Dinosaur Bar-B-Que. Freddie a tout vu, évidemment, et s'est précipité sur les réseaux pour menacer...

"Benny doit arrêter de faire le malin parce qu'il était là mais il n'a pas donné un coup de poing. Cette petite p*te a surtout amené un cameraman pour faire sa promo. Vas-y, commence à rapper sur moi que je puisse parler des accords de plaidoyer et de tout le reste."

La réponse du Butcher ne s'est fait attendre puisqu'il a publié une vidéo dans la foulée et semble remettre les choses en perspective.

"Ayo, MC Dinosaur Bar-B-Que. C'est ce qui vous a donné un coup de poing à la tête la première fois. Tu ne peux pas parler de choses avec lesquelles tu n'as rien à voir. Les mecs t'ont traîné par ta chaîne. Les mecs ont enlevé cette [chaîne] de ton cou de s*lope. MC Dinosaur Bar-B-Que, tu t'es fait écraser par des mecs sans arme... Tu es une s*lope, MC Dinosaur Bar-B-Que. Les mecs t'ont frappé et tu avais des points de suture sur la tête pour avoir ouvert ta bouche comme tu le fais maintenant. Tu t'en souviens ?"

Benny The Butcher calls Freddie Gibbs "MC Dinosaur Bar-B-Que" over stolen chain 👀 https://t.co/G9YLACunvv pic.twitter.com/bCZw2ilBQj — HipHopDX (@HipHopDX) August 24, 2022

Ces menaces n'ont pas eu l'air d'émouvoir Freddie Gibbs puisqu'il lui aussi répliqué immédiatement en rappelant notamment que Benny The Butcher s'était fait tirer dessus en 2020 sur le parking d'un supermarché et en continuant la provocation.

"Quand tes potes m'ont sauté dessus, je vous ai tous entendus dire" tirez-lui dessus, tirez-lui dessus ", mais aucun d'entre vous n'a les c*uilles."

Le beef entre Benny The Butcher et Freddie Gibbs est donc reparti de plus belle...