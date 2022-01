Freddie Gibbs attaque à nouveau Gunna

Après un diss track de piètre qualité de la part de Gunna.

Freddie Gibbs est très remuant depuis quelques mois. Depuis le succès de "Soul Sold Separately" sorti en 2021, le rappeur jouit désormais d'un nouveau statut et il semble loin le temps où il était vu comme un excellent "rappeur de niche". Mais depuis son succès commercial, l'artiste a lâché les chevaux et a décidé de régler ses comptes avec le reste du game. Après s'être attaqué aux rappeurs de New-York (et s'être pris quelques coups), Freddie s'est trouvé une nouvelle cible en la personne de Gunna.

Gunna a d'ailleurs sorti cette semaine son album "DS4EVER", et avait profité de Twitter pour avertir Freddie Gibbs que ce serait le plus grand moment de sa carrière. La tension avait monté entre les deux après la sortie d'un extrait où on voit Gunna témoigner dans une émission de type "Enquête Exclusive" en le traitant de balance. Gunna avait fait fuiter un extrait où on entend quelques mesures d'un nouveau morceau pendant lequel il attaque Freddie Gibbs. Le morceau, "poochie gown", est extrait de l'album sorti cette semaine.

@1GunnaGunna that Freddie Gibbs “diss” was WEAK AF pic.twitter.com/BmcLZwMi4J — Griffin Garabedian (@garbo313) January 7, 2022

Et à en juger par la réaction des internautes et de Freddie Gibbs lui-même, ça fait "flop". Les gens s'attendaient à un vrai diss track et se voient offrir un morceau assez bateau et assez plat. On vous l'a mis ci-dessous pour que vous puissiez juger. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas ça qui va pouvoir calmer Freddie ou le dissuader de se moquer à nouveau de Gunna. Même si la dernière fois qu'il s'en est pris à un rappeur de son âge, ça s'est mal fini pour l'ancien !