Freddie Gibbs trolle et clashe les rappeurs de New-York

Attention au retour de bâton Freddie.

On le répète souvent, les rappeurs ont beaucoup d'affection pour tout ce qui entoure la compétition dans le game, avec les clashs, les petites provocations, les piques parfois directes, parfois discrètes. Si cette tendance semblait s'être un peu ralentie récemment, il existe toujours des mecs sur qui on peut compter pour foutre la merde dans le game et le faire exploser. A une époque il s'agissait de 50 Cent, mais ce dernier semble avoir pris un peu de recul là dessus. Cette fois, c'est Freddie Gibbs qui assure le show.

Niggaz talkin shit happy new year go pay your rent bitch. — Big ???? (@FreddieGibbs) January 1, 2022

I can’t wait to go to New York ???????? — Big ???? (@FreddieGibbs) January 1, 2022

En effet, Freddie a décidé de répondre au morceau de fin d'année d'Uncle Murda "2021 Rap Up". Un morceau dans lequel Murda s'attaque à Gibbs, du coup ce dernier a dégainé plusieurs tweets assez agressifs : "Les n*gros racontent de la merde, bonne année pétasse va payer tes loyers", ou encore "J'ai hâte d'être à New-York". Il en a rajouté une couche sur Instagram, en déclarant : "tellement de rappeurs de New-York me sucent, j'ai hâte de me rendre dans votre ville pour vous montrer comment on vend ça".

Keep posting me it’s all promo bitch https://t.co/K30ZmWGWqZ — Big ???? (@FreddieGibbs) January 1, 2022

Évidemment, Freddie Gibbs s'est fait reprendre par un de ses grands détracteurs, DJ Akademiks, qui a déclaré sur Twitter que "Frederick Gibbs s'est fait taper dessus par un seul rappeur de New-York, maintenant il veut provoquer toute la ville. Où était toute cetter énergie face à Jim Jones ou Uncle Murda?". Un message qu fait référence à la récente bagarre pendant laquelle Freddie se serait fait bien taper dessus par Jim Jones. Elle vient peut-être de là, toute cette rancœur envers New-York... Cependant, ça n'a pas fait taire Gibbs, qui a lui aussi répondu à Akademiks. Avec un peu plus de vulgarité, on vous laisse voir ça.